Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Sevilay Tuncer’den Milas’taki zeytin kesimine sert tepki: "Böyle olur CHP çevreciliği"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Muğla'nın Milas ilçesinde onlarca zeytin ağacının kesildiği iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Kesimi "geleceğe ihanet" olarak nitelendiren Tuncer, çevre hassasiyeti üzerinden CHP'yi samimiyetsizlikle suçladı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
15.02.2026
23:15
|
15.02.2026
15.02.2026
23:21

Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Muğla'nın ilçesinde zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarıyla ilgili, "Yüzlerce yıl yaşayan, yerine yenilerinin yetişmesi yılları alan bu ağaçları kesmek, tabiata verilen zarar, geleceğimize ihanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Sevilay Tuncer’den Milas’taki zeytin kesimine sert tepki: "Böyle olur CHP çevreciliği"

HABERİN ÖZETİ

Sevilay Tuncer’den Milas’taki zeytin kesimine sert tepki: "Böyle olur CHP çevreciliği"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Muğla Milas'ta CHP ilçe başkanı tarafından kesildiği iddia edilen zeytin ağaçları nedeniyle CHP'nin çevreciliğini eleştirdi.
AK Parti'li Tuncer, Muğla Milas'ta zeytin ağaçlarının kesilmesini kınadı.
Tuncer, kesilen ağaçların "tabiata verilen zarar ve geleceğe ihanet" olduğunu belirtti.
Zeytin ağaçlarının kesilmesi iddiasının sorumlusu olarak CHP Milas İlçe Başkanı'nı işaret etti.
CHP'nin çevrecilik anlayışını "onlara kadar onlara göre" diyerek eleştirdi.
"BÖYLE OLUR CHP ÇEVRECİLİĞİ"

Tuncer, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Böyle olur çevreciliği. Mevzu ister çevre, ister başka bir konu olsun duruş hep aynı, 'onlara kadar onlara göre' kıymeti, değeri, önemi hiçbir ölçekle kıyaslanamayacak 100 yıllık kadim zeytin ağaçları. Yüzlerce yıl yaşayan, yerine yenilerinin yetişmesi yılları alan bu ağaçları kesmek, tabiata verilen zarar, geleceğimize ihanettir. Cevabı aslında herkes biliyor olsa da ağaçlara ve tabiata hürmetimizle, biz bir kez daha soralım. Sorumuz, her fırsatta, her konuda olduğu gibi, çevre hassasiyetini dahi siyasi bir ranta çevirenlere, 'Muğla Milas'ta onlarca zeytin ağacı CHP ilçe başkanı tarafından katledilirken susmak nedendir?"

https://x.com/sevilay_tuncerr/status/2023084520589635651

