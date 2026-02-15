Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Hasbi Dede'nin tutuklandığı 'Taciz' skandalında CHP'nin tavrı tepki çekti! Hüseyin Gürel ve Fırat İmat istifa ettiğini duyurdu

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tutuklanmasının ardından mecliste yapılacak başkanlık seçimi öncesi CHP’de kriz çıktı. Meclis üyeleri Hüseyin Gürel ve Fırat İmat, partilerinin olay karşısındaki tutumunu eleştirerek istifa ettiklerini açıkladı. Bu hamleyle meclisteki dengeler tamamen değişti.

Hasbi Dede'nin tutuklandığı 'Taciz' skandalında CHP'nin tavrı tepki çekti! Hüseyin Gürel ve Fırat İmat istifa ettiğini duyurdu
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
15.02.2026
19:54
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
19:54

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılacak başkan seçimi öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden () iki meclis üyesi istifa etti.

Hasbi Dede'nin tutuklandığı 'Taciz' skandalında CHP'nin tavrı tepki çekti! Hüseyin Gürel ve Fırat İmat istifa ettiğini duyurdu

0:00 84

"SİYASİ DURUŞ EKSİKLİĞİ" İSTİFA GETİRDİ

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararı alınmıştı. Belediye Meclisi'nde 16 Şubat Pazartesi günü yapılacak başkan seçimi öncesinde CHP'li meclis üyeleri Hüseyin Gürel ve Fırat İmat, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

"VİCDAN RAHATLACAK BİR SİYASİ DURUŞ SERGİLENMEDİ"

Hüseyin Gürel, yaptığı açıklamada son günlerde kamuoyuna yansıyan iddiaların toplum vicdanında rahatsızlık oluşturduğunu belirterek, partisinin kamu vicdanını rahatlatacak açık bir siyasi duruş sergilememesi ve vicdani sorumluluğu gereği CHP üyeliğinden istifa ettiğini ifade etti.

Hasbi Dede'nin tutuklandığı 'Taciz' skandalında CHP'nin tavrı tepki çekti! Hüseyin Gürel ve Fırat İmat istifa ettiğini duyurdu

Fırat İmat ise açıklamasında, toplumun ahlaki hassasiyetleri karşısında sessiz kalmanın doğru olmadığını belirterek, siyasi sorumluluğun yalnızca hukuki süreci beklemek değil, kamu vicdanını da gözetmek olduğunu vurgulayarak, CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Hasbi Dede'nin tutuklandığı 'Taciz' skandalında CHP'nin tavrı tepki çekti! Hüseyin Gürel ve Fırat İmat istifa ettiğini duyurdu

GÖRELE'DE CHP'Lİ ÜYE SAYISI 5'E DÜŞTÜ

İstifaların ardından Görele Belediye Meclisi'nde CHP'nin üye sayısı 5'e düşerken, AK Parti'nin 4 meclis üyesi bulunuyor. Mecliste ayrıca 2 bağımsız üye yer alıyor.

ETİKETLER
#chp
#cinsel taciz
#Görele Belediye Başkanı
#Hasbi Dede
#Meclis Üyesi İstifa
#Politika
