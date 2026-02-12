Menü Kapat
11°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Hasbi Dede hangi partiden, kimdir? Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede neden tutuklandığı gündemde

Giresun Görele Belediye Başkanı hangi partiden, Hasbi Dede kimdir sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede "Çocuğa Cinsel Taciz" suçundan tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından Hasbi Dede kimdir, hangi partiden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Hasbi Dede hangi partiden, kimdir? Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede neden tutuklandığı gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 15:14

Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki kız çocuğu ila aralarında geçtiği öne sürülen yazışmalar ortaya çıkmıştı. Gündem olan taciz icerikli mesajların ardından Hasbi Dede 11 Şubat 2026 tarihinde tutuklandı. İçişleri Bakanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hasbi Dede'nin görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Vatandaşlar tarafından Hasbi Dede hangi partiden, kimdir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Hasbi Dede hangi partiden, kimdir? Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede neden tutuklandığı gündemde

HASBİ DEDE HANGİ PARTİDEN?

Hasbi Dede, 2024 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden () Giresun Görele Belediye Başkanı olarak aday oldu. Hasbi Dede yüzde 47,28 oy alarak Giresun Görele Belediye Başkanı seçildi.

HASBİ DEDE KİMDİR?

Hasbi Dede 1983 yılında Giresun'un Görele ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamlandıktan sonra Uluslararası Dublin Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu. 2002-2020 yılları arasında TFF'ye bağlı profesyonel liglerde futbol hakemliği yaptı. 2018-2021 yılları arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Giresun Şube Başkanlığı görevinde bulundu. 2020 yılında CHP'ye üye oldu. CHP Giresun İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP tarafından Görele Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi. Seçimlerde yüzde 47,28 oy alarak Giresun Görele Belediye Başkanı oldu. 2006 yılından beri Nilada İnşaat Gıda Nakliye San. Tic. Şti. sahibi olarak müteahhitlik yapan Hasbi Dede, evli ve iki kız babasıdır.

Hasbi Dede hangi partiden, kimdir? Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede neden tutuklandığı gündemde

HASBİ DEDE NEDEN TUTUKLANDI?

İçişleri Bakanlığı tarafından Hasbi Dede'nin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi DELDE,

Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğa Karşı " suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. iş sayılı kararı ile "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle;

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

