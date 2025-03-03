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 | Onur Kaya

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma

Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma
KAYNAK:
Halk TV
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 22:48

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak günü Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade vermeye çağrıldığı sırada, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İFADE VERMEYE ÇAĞRILDI

Konuya ilişkin açıklama yapan Özgür Çelik, soruşturmayı doğruladı. Çelik, İstanbul Emniyeti tarafından ifade vermeye çağrıldığını açıkladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ÖZGÜR ÇELİK KİMDİR?
Özgür Çelik, 14 Haziran 1981'de Sivas'ta dünyaya geldi. 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürüdür. İletişim alanında lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı yaptı. İkinci Yüksek Lisansını yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında tamamladı. 2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı seçildi. 22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Sivil Toplum Kuruluşlarında başkanlık, yöneticilik ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu. 2013-2017 yılları arasında ŞEDEF Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Halen üst kurul delegeliğini yaptığı İSKEF ve TÜSEKON'un kuruluş çalışmalarında yer aldı. CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevini yürüten Özgür Çelik, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.
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