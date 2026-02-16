“CHP, İstanbul’daki yolsuzluğu aklama makinesine dönüştü”

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin değerlendirmesinde, “Bütün bir siyasi partinin, bütün bir siyasi hareketin, Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylüyorum, İstanbul’daki yolsuzluk çetesini aklamak için bir makineye dönüştüğünü gözlemliyoruz.” ifadelerini kullandı. Büyükgümüş, “Davaları açanlar Cumhuriyet Halk Partililer, mahkemelere bilgileri, belgeleri ulaştıran Cumhuriyet Halk Partililer, itirafçı olup mahkemeye müracaat edenler yine Cumhuriyet Halk Partililer. Yargılananlar da Cumhuriyet Halk Partililer.” dedi. CHP Genel Merkezi’nin “Bu iş soruşturulmasın, bu iş araştırılmasın” yaklaşımını “akla ziyan bir tutum” olarak nitelendirdi.

“CUMA GÜNÜ ‘İLK EVİM, İLK İFTARIM’ PROGRAMIYLA DEPREM BÖLGESİNDE OLACAĞIZ”

Ramazan ayına girilirken yapılacak çalışmalara da değinen Büyükgümüş, “İnşallah Ramazan ayında Ramazan Bayramı’na kadar geçecek olan sürede AK Parti teşkilatları olarak dayanışmanın, birlik, beraberliğin, kardeşliğin yoğun olarak hissedileceği bu iklimden en üst düzeyde milletimizin faydalanması için çalışmalarımızla İstanbul’umuzun her noktasında, Türkiye’nin 973 ilçesinde, her köşesinde AK Parti olarak sahada güçlü bir şekilde olacağız.” dedi

Büyükgümüş, “Cuma günü ‘İlk evim, ilk iftarım’ ismiyle organize ettiğimiz bir programda bakanlarımızla, genel başkan yardımcılarımızla deprem bölgesinde olacağız. İlk evlerinde ilk Ramazan’ını yaşayacak olan kardeşlerimizle birlikte sofralarına misafir olacağız.” ifadelerini kullandı. Deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmaların “eser siyasetinin en abidevi noktalarından birini teşkil ettiğini” söyleyen Büyükgümüş, “İlk Ramazan’ında da deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yeni evlerinde onlarla beraber olacağız.” diye konuştu.

Ramazan boyunca sürdürülecek saha çalışmalarına ilişkin de Büyükgümüş, “İftarla başlayıp sahura kadar uzanan çok geniş bir yelpazedeki programlarımızla devam edeceğiz. Kim kendini müşkülde hissetmişse yanında AK Parti’den bir kardeşini bulacak, özellikle Ramazan ayında.” ifadelerini kullandı.

“DAHA DİNAMİK, PRES YAPAN BİR YAPIYI İSTANBUL’DA OLUŞTURMA GAYRETİ İÇİNDE OLDUK”

Özdemir: “Daha dinamik, pres yapan bir yapıyı İstanbul’da oluşturma gayreti içinde olduk”

Toplantıda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise teşkilat çalışmalarına dair, mahalle teşkilatlarının önemini vurgulayarak, “Mahalle teşkilatlarının ne kadar doğru kurgulanır, doğru bir yapılanması olursa; bizzat vatandaşa değen temsil boyutu olarak katkısı da çok yüksek olur.” dedi. Özdemir, “Daha dinamik ve daha çok koşan, sahanın her yerinde olan, futbol tabiriyle pres yapan ve devamlı atağa kalkan bir yapıyı İstanbul’da oluşturma gayreti içerisinde olduk.” ifadelerini kullandı.

Kızılcahamam’da gerçekleştirilen mahalle başkanları kampına değinen Özdemir, “961 mahallemizin tüm başkanları ile birlikte AK Parti’nin dününü, bugününü ve yarınını konuştuk.” dedi. Programda “AK Parti’nin kuruluştan bu tarafa görev alan tüm teşkilat başkanlarının bir araya geldiğini” belirten Özdemir, “İstanbul’un geleceğine dair de mesajları verdiğimiz kapsamlı bir program oldu. Heyecan yüksekti.” diye konuştu.

“İSTANBUL’U DİNLEDİK; TÜM DİNAMİKLERLE TEMAS KURDUK”

İstanbul’da yürütülen temaslara ilişkin de Özdemir, “İstanbul’u dinledik. İstanbul ne söylüyor? İstanbul’un bizden beklentileri neler? Bunları müşahede ettik.” dedi. Muhtarlardan spor kulüplerine, sağlık çalışanlarından sendikalara, iş dünyası ve meslek kuruluşlarına kadar pek çok kesimle görüştüklerini belirten Özdemir, “İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, Denizcilik Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul’daki büyük 9 organize sanayi bölgesi… Bunların hepsiyle de kuvvetli bir temas oluşturduk.” ifadelerini kullandı.

ÜYELİK VE HANE ZİYARETLERİ

Teşkilat çalışmalarında üyelik hedeflerine de değinen Özdemir, “İstanbul’da 150.000 yeni üyeyle 2025 yılımızı kapattık.” ifadelerini kullanarak, “2026’da inşallah hedefimiz 250.000. AK Partimize yeni taze kanları kavuşturacağız.” dedi.

Özdemir, İstanbul’da “4 milyon 750 bin hane” bulunduğunu hatırlattı ve “Ramazan ayı sonrasında İstanbul’daki tüm hanelere hem partimizin İstanbul’a dair yaptıklarını hem de 2019’dan bugüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde İstanbul’un kaybettiklerini anlatacağız.” dedi.

“SENİN HAYATINDAN GİDİYOR” İLETİŞİMİ VE YEREL HİZMET BAŞLIKLARI

İletişim çalışmalarına ilişkin Özdemir, “360 derece bir iletişim hedefi ile yola çıktık.” diyerek 2025’te çok yönlü bir medya ve saha iletişimi yürüttüklerini, 2026’da ise bunu büyüteceklerini ifade etti. Özdemir, “Senin hayatından gidiyor başlığıyla İstanbullu’nun hayatından nelerin gittiğini bizzat fotoğrafladık. Muhatabımız vatandaşımızdı ama hedef tabii ki İstanbul’u yönetemeyenlerdi.” dedi.

İSKİ’YE ‘SU’ ELEŞTİRİSİ

Su yatırımlarına ilişkin de Özdemir, “2019’dan bugüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir damla dahi topluma fayda sağlayacak bir su kazanım çalışması olmadı.” ifadelerini kullanarak, “Baraj 2026 yılında DSİ tarafından tahkim edilecek. Ondan sonra İstanbul’un tüm su ihtiyacını Melen Barajı’ndan İstanbul’a taşımış olacağız.” dedi.

Toplantı, değerlendirmelerin ve soru cevap bölümünün ardından sona erdi.