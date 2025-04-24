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 | Onur Kaya

CHP'nin olağanüstü kurultayına iptal davası!

Son dakika haberi: CHP'nin bazı delegeleri, 6 Nisan 2025'te yapılan olağanüstü kurultayın iptali için dava açtı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 14:56

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) kurultay tartışmaları bitmek bilmiyor. Partiye kayyum atanacağı iddialarının önünü kesmek amacıyla düzenlenen ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeniden seçilmesiyle sonuçlanan 6 Nisan 2025'teki olağanüstü kurultaya ilişkin partililer harekete geçti.

CHP'nin olağanüstü kurultayına iptal davası!

KURULTAYIN İPTALİ İÇİN DAVA

CHP kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu. Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisinin tarihi boyunca hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa ve demokrasiye bağlılığıyla Türk siyasal hayatında önemli bir rol üstlendiği belirtildi.

Dilekçede, şunlara yer verildi:

"6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay, bu ilkelere aykırı şekilde gerçekleştirilmiş ve parti içi iradeyi gasbeden yöntemlerle şekillendirilmiştir. Bu sebeple söz konusu kurultayın iptali için yargı yoluna başvurulmuştur. 4-5 Kasım 2023'te olağan kurultay başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçler, akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelenmiştir. Bu kurultaylarda alınan kararlar yok hükmündedir. Bu yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay da baştan sona hükümsüzdür."

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"HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ OLMAYAN DELEGELER OY KULLANDI"

Dilekçede, kurultayda meşruiyeti tartışmalı bir şekilde seçilmiş olan doğal delegelerin fiilen engellenen adaylık süreçleri, delegelere yapılan baskılar ve oylamaların gizliliğine gölge düşüren uygulamaların olağanüstü kurultay sürecinin demokratik meşruiyetini tamamen ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Parti tarihimizde ilk kez bu kadar düşük aday başvurusu gerçekleşmiş, delegelere dayatılan listeler ve gözetlenen oy kullanımı, siyasi hayatımızda kara bir leke olarak yerini almıştır. İstanbul İl Kongresi'nde seçilen delegelerin hukuki geçerliliği olmamasına rağmen, bu kişiler kurultayda oy kullanmıştır. Bizler, hukukun üstünlüğüne, parti içi demokrasinin yaşatılmasına ve Cumhuriyet Halk Partisinin kendi geleneklerine olan sadakatine inanan kişiler olarak, bu hukuksuz sürece karşı sessiz kalmayacağız. Bu sebeple, 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali için dava açmış bulunmaktayız. Amacımız, partimizi yeniden hukuk zeminine çekmek, meşruiyetin ve adaletin sesi olmak ve Cumhuriyet Halk Partisini tarihine ve kurucularına yakışır şekilde temsil etmektir."

CHP'nin olağanüstü kurultayına iptal davası!

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Dilekçede, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayın iptaline yönelik davanın bu dosyayla birleştirilmesi istendi. CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nın yok hükmünde olduğu öne sürülen dilekçede, CHP 38. Olağan Kurultayı sonucu seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve de Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talep edildi.

Dilekçede, "4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı mutlak butlanla sakatlanmış ve yok hükmünde bulunduğundan mevzuat ve hukukun bir gereği olarak 38. Olağan Kurultay öncesi görevde bulunan Parti Genel Başkanı ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görev yetkileri geri döneceğinden 4-5 Kasım tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevlerine iadesi talep olunur." ifadelerine yer verildi.

'ŞAİBELİ KURULTAY' DAVASI ERTELENDİ

Öte yandan CHP'de para karşılığı oy kullandırıldığı iddiası nedeniyle 'şaibeli' olduğu öne sürülen 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın duruşması ise geçen hafta görüldü.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada; Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak 21. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin katılım listesi ve mazbatanın istenmesi ile YSK'ya yapılan başvuruların ve iptal kararlarının celbine karar verildi. Duruşma 26 Mayıs'a ertelendi.

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