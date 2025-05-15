CHP kurultayı iptal olacak mı? ‘Dosyadaki deliller çok güçlü’ diyerek MASAK raporları için tarih verdi!

Gazeteci Nuray Başaran, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı’nda yaptığı değerlendirmede, CHP'nin kurultay iptal davasına ilişkin MASAK raporlarının 16 Mayıs itibarıyla erişilebilir olacağı bilgisini paylaştı. Başaran, dosyadaki bilgi, belge ve delillerin oldukça güçlü olduğunu vurgulayarak, MASAK raporlarının da bu yönde beklendiğini söyledi...

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Nuray Başaran, CHP’nin kurultay iptal davasıyla ilgili MASAK raporlarının 16 Mayıs’ta yüklenebileceğini söyledi.

“MASAK RAPORLARI YARIN YÜKLENEBİLİR”

Gazeteci Nuray Başaran, “Dosyadaki bilgi, belge ve deliller çok güçlü. MASAK raporlarının da aynı şekilde yarın yüklenmesi bekleniyor” dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1923111643438878896

26 HAZİRAN’I BULABİLİR

Gazeteci Barış Yarkadaş ise, CHP'nin kararın 26 Mayıs'ta çıkmasını umduğunu ancak kendisinin bu tarihte bir karar beklemediğini dile getirdi. Yarkadaş, kurultay iptal davasının sonuçlanmasının 26 Haziran'ı bulabileceği öngörüsünde bulundu.

Yarkadaş, “CHP kararın 26 mayısta çıkmasını bekliyor ama 26 mayısta karar çıkmasını beklemiyorum. Kurultay iptal davası 26 hazirana kalabilir. CHP’de ‘mutlak butlan kararı’ hazırlığı var” diye konuştu.