CHP Kurultayı öncesi Ümit Uysal adaylığını açıkladı! Özgür Özel'e bir rakip daha çıktı

İBB 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'na tutuklama kararı sonrası CHP'de olağanüstü kurultay kararı alındı. Kurultayda başkanlık seçimi için gözler aday olacak isimlere çevrildi. CHP Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, pazar günü gerçekleşecek olan CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci yazar Barış Yarkadaş, CHP'de Berhan Şimşek ve Müslim Sarı'nın yarın adaylığını açıklayacağını söylemişti. Böylece Özel'in rakip sayısı 3'e çıktı.

CHP Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, pazar günü gerçekleşecek olan CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığı Açıklamamız Birleşe Birleşe Kazanacağız Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor.

'BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANMAMIZ GEREKİYOR'

Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor. Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışan partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır.

'BİRİKİMİMİ PARTİMİN VE ÜLKEMİN HİZMETİNE SUNACAĞIM'

Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak harekete geçirmek için, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için, Cumhuriyet Halk Parti’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için, Türkiye’mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum."

BARIŞ YARKADAŞ'TAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Gazeteci yazar Barış Yarkadaş, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında çok önemli bir iddia ortaya atmıştı. Yarkadaş, ''Aday olmak isteyen iki kişi Müslim Sarı ve Berhan Şimşek'' demişti. Ayrıca Barış Yarkadaş, ''Müslim Sarı yarın adaylığını açıklayabilir. 600 delege ile aday olarak öne çıkabilir'' ifadelerini kullanmıştı.