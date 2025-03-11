CHP kurultayındaki 1200 telefonu Medya A.Ş. aldı: Kullananlar tek tek belirlendi!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği kurultaya ilişkin yürütülen soruşturma, parti içindeki tartışmaları daha da alevlendirecek iddialarla genişliyor. Savcılık kaynaklarından sızan bilgilere göre, kurultay sürecinde CHP’ye bağlı Medya A.Ş. üzerinden 1200 cep telefonu alındı ve bu telefonların kimlere dağıtıldığı ya da ne amaçla kullanıldığı şüpheli bulunarak mercek altına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurultaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kurultayın şaibeli olduğu iddiaları gündemdeki yerini korurken, savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın kapsamı genişliyor.

CEP TELEFONU VE SOĞUK CÜZDAN İDDİALARI

TGRT Haber'de katıldığı Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Nuray Başaran, savcılık kaynaklarından edindiği bilgilere dayanarak çok konuşulacak iddiaları kamuoyuna aktardı. Başaran, kurultay sürecinde toplam 1200 adet cep telefonu satın alındığının tespit edildiğini belirtti.

"TELEFONLARI MEDYA A.Ş ÖDEDİ"

Başaran, "Kurultayda dağıtılan cep telefonları meselesi vardı, biliyorsunuz. Biz de o telefonları ve soğuk cüzdanları konuştuk. 1200 adet telefon alındığı ve bu telefonların faturalarının CHP’ye bağlı Medya A.Ş. üzerinden ödendiği tespit edilmiş." dedi.

FATURALARA VE IMEI KAYITLARINA ULAŞILDI

İddialara göre, telefonlar 3-4 ayrı şirketten temin edildi. Savcılık, satın alımlara dair faturalara ulaştı. Bununla da kalmayan savcılık, telefonlara ait IMEI numaraları üzerinden yapılan kullanım ve satış işlemlerini de takip etti.

Başaran, "Savcılık, IMEI numaraları üzerinden bu telefonları kimlerin kullandığını, kimlerin sattığını tek tek biliyor." diyerek, soruşturmanın teknik detaylarla ilerlediğini aktardı.