Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

CHP kurultayındaki 1200 telefonu Medya A.Ş. aldı: Kullananlar tek tek belirlendi!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği kurultaya ilişkin yürütülen soruşturma, parti içindeki tartışmaları daha da alevlendirecek iddialarla genişliyor. Savcılık kaynaklarından sızan bilgilere göre, kurultay sürecinde CHP’ye bağlı Medya A.Ş. üzerinden 1200 cep telefonu alındı ve bu telefonların kimlere dağıtıldığı ya da ne amaçla kullanıldığı şüpheli bulunarak mercek altına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 23:55

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurultaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kurultayın şaibeli olduğu iddiaları gündemdeki yerini korurken, savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın kapsamı genişliyor.

CEP TELEFONU VE SOĞUK CÜZDAN İDDİALARI

TGRT Haber'de katıldığı Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Nuray Başaran, savcılık kaynaklarından edindiği bilgilere dayanarak çok konuşulacak iddiaları kamuoyuna aktardı. Başaran, kurultay sürecinde toplam 1200 adet cep telefonu satın alındığının tespit edildiğini belirtti.

"TELEFONLARI MEDYA A.Ş ÖDEDİ"

Başaran, "Kurultayda dağıtılan cep telefonları meselesi vardı, biliyorsunuz. Biz de o telefonları ve soğuk cüzdanları konuştuk. 1200 adet telefon alındığı ve bu telefonların faturalarının CHP’ye bağlı Medya A.Ş. üzerinden ödendiği tespit edilmiş." dedi.

FATURALARA VE IMEI KAYITLARINA ULAŞILDI

İddialara göre, telefonlar 3-4 ayrı şirketten temin edildi. Savcılık, satın alımlara dair faturalara ulaştı. Bununla da kalmayan savcılık, telefonlara ait IMEI numaraları üzerinden yapılan kullanım ve satış işlemlerini de takip etti.

Başaran, "Savcılık, IMEI numaraları üzerinden bu telefonları kimlerin kullandığını, kimlerin sattığını tek tek biliyor." diyerek, soruşturmanın teknik detaylarla ilerlediğini aktardı.

Sıkça Sorulan Sorular

CHP KURULTAYINA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayı için "şaibe" iddialarıyla soruşturma başlattı. CHP delegelerine "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddiaları öne sürüldü. 812 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'e karşı dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy ile seçimi kaybetmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu ile birlikte 11 bin diploma da tehlike altında! Cem Küçük canlı yayında duyurdu
Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'na açılan 10 soruşturmayı tek tek açıkladı!
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.