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Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'na açılan 10 soruşturmayı tek tek açıkladı!

21-01-2025 23:52 | Güncelleme: 22-01-2025 00:00
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan 10 davayı tek tek açıkladı. İmamoğlu'nun avukatı ile görüştüğünü belirten Yarkadaş, "Bu soruşturmaların bazıları İETT, İSFALT, İGSAŞ, İSKİ, İSTAÇ'ın ihaleleri. Bu dosyalarla ilgili gizlilik kararı var. Soruşturmaların bazılarını Terör ve Örgütlü Suçlar İle Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor" dedi.

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