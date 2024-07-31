CHP lideri Özgür Özel İsrail'e tepki gösterdi: Hamas lideri Haniye'ye saldırı 'cinayet'

31 Temmuz 2024 14:19 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:23

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi tüm dünyada yankı uyandırdı. Kassam Tugayları İsrail’e meydan okuyarak Orta Doğu’da savaşın yeni boyutlara taşındığını belirtti. Türkiye’den de Hamas lideri için peş peşe baş sağlığı mesajları gönderilirken, İsrail’e tepki gösterildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye’ye düzenlenen suikastı ‘kalleşçe’ saldırı olarak nitelendirdi. Bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi. Özgür Özel, İsrail’in yaptığı saldırılara tepki göstererek ''Biz nerede bir şiddet varsa nerede bir ölüm varsa bundan üzüntü duyarız. Biz İsrail'in Filistin'e yaptığı devlet teröründe duruyoruz. Ama Hamasın Ekim ayında başlattığı saldırılar hepimizi üzmüştü. Suçsuz insanlar öldü. Ama orada suçsuz insanlar öldü, biz buna karşılık veriyoruz diye 40 bin kişi öldürdüler. Hala daha durmuyorlar. Netanyahu’yu Amerika'da alkışlayanlar bu katliamın ortaklarıdır.'' dedi.

''HANİYE'YE SALDIRI BİR CİNAYETTİR''

Özgür Özel, saldırıyı şiddetle kınayarak ''Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir.'' dedi.