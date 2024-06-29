CHP lideri Özgür Özel 'kazandıran ceket' ile ilgili konuştu! Bir kere de biz giyelim

29 Haziran 2024 11:35 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 12:51

Özgür Özel 'anketler öyle gösteriyor' deyip erken seçim için tarih verdi

Özgür Özel 'anketler öyle gösteriyor' deyip erken seçim için tarih verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya geldiğinde giydiği ceket çok konuşulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahada sık sık giydiği ve 'kazandıran ceket' olarak nitelendirilen ekose ceketin aynısının Özgür Özel'in üzerinde olduğu görülmüştü.

ÖZel'in ceketi CHP tabanında tartışmalara neden olmuştu.

'KAZANDIRAN CEKETİ' GİYDİ

'Kazandıran ceket' tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu.

Altaylı, Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde giydiği ve çok konuşulan kamuoyunda 'kazandıran ceket' olarak bilinen ekoseli ceketi Özel'e sordu.

'BİR KEREDE BİZ GİYELİM NE OLMUŞ'

Ceketi giymesinde özel bir mesaj olmadığını söyleyen CHP lideri, "Ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıkmış. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var, 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz.

Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik. Artık winner biziz. Bir başarıyı tek başına lidere mal etmek sosyal demokrat partiye yakışmaz" dedi.