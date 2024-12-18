CHP lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi'ne gidiyor

18 Aralık 2024 13:21 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 13:49

CHP lideri Özgür Özel'in bir dizi görüşme yapmak için Silivri Cezaevi'ne gideceği öğrenildi. Özel'in Ahmet Özer, Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Selçuk Kozağaçlı ile görüşeceği aktarıldı.

CHP lideri Özgür Özel'in Silivri Cezaevi​'ni ziyaret ederek tutuklu bulunan bazı isimlerle görüşeceği bildirildi. Özgür Özel, ziyaret kapsamında; yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı​ Ahmet Özer, Osman Kavala​ ve Tayfun Kahraman, milletvekilliği düşürülen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile görüşecek.

Özel'e ziyaretinde Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Edirne Milletvekili Baran Yazgan ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan eşlik edecek.

İLK KEZ CHP GENEL BAŞKANI SIFATIYLA BULUŞACAK

29 Kasım'da ilk ziyaretini gerçekleştiren Özel, Ahmet Özer'le ikinci kez bir araya gelirken, Gezi davası tutukluları ve Selçuk Kozağaçlı ile CHP Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez buluşacak.