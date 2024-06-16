Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram telefonu

16 Haziran 2024 16:19 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 16:48

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.

Öte yandan Özel, aralarında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da bulunduğu 17 siyasi partinin genel başkanlarıyla da telefonda bayramlaştı.

ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE DE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Edinilen bilgiye göre görüşmede; Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı’nı kutladı.