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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram telefonu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
16 Haziran 2024 16:19 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 16:48
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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.

Öte yandan Özel, aralarında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da bulunduğu 17 siyasi partinin genel başkanlarıyla da telefonda bayramlaştı.

ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE DE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Edinilen bilgiye göre görüşmede; Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram telefonu - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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