CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vaniköy cevabı

25 Ağustos 2024 17:25 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Vaniköy’de yapılan kaçak villa üzerinden tepki göstermişti.

Erdoğan, "İstanbul'un en değerli çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'ye yönelik sözlerine cevap verdi.

"İSTANBUL'UN BAĞRINA 261 HANÇER SAPLADI"

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"O İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda İstanbul'da 4 gökdelen vardı, bugün 265 gökdelen var. İstanbul'un bağrına 261 hançer sapladı"

BAKANLIKTAN VANİKÖY'DEKİ VİLLA İÇİN İKİ AYRI SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından Vaniköy’de yapılan kaçak villa ile ilgili iki ayrı suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürecin titizlikle takip edileceğinin altı çizildi.