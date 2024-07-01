CHP lideri Özgür Özel'den iddialı çıkış: Bu teklifle Cumhur İttifakı'nı dağıtırım

01 Temmuz 2024 09:36 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasette normalleşme adımları siyaset gündemindeki yerini koruyor. ''Normalleşme süreci bitmez'' diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim ile ilgili tarih vererek ''Erdoğan’ın görev süresinin tam ortasında (2,5 yıl) kendisine kaçamayacağı bir teklif sunarız'' ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Özel, AK Parti ile MHP arasında bir rahatsızlık olmuş olabileceğini belirtirken, "Bahçeli Erdoğan’a ‘ya benimsin ya kara toprağın’ diyor" dedi.

Kamuoyunun önünde bulunacağı teklifi Erdoğan'ın kabul etmek zorunda kalacağını belirten Özel, "Ben diyorum ki; bugünden bir buçuk sene sonra yapılacak seçimde yani 2026 başında biz Erdoğan’ı yeneriz" ifadelerini kullandı.

''BEN BÖYLE BİR FOTOĞRAFIN İÇİNDE OLMAM''

T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını cevaplayan CHP lideri Özgür Özel, normalleşme adımıyla ilgili ''Siyasi liderlerin el sıkışamadığı, birbiriyle konuşmadıkları, cenazede bile birbirlerini görmezden geldikleri, Anıtkabir’de birbirlerine sürtecek kadar yakın geçmelerine rağmen birbirlerine hatır sormadıkları bir süreci ben reddediyorum. Ben böyle bir fotoğrafın hiçbir yerinde olmam.'' dedi.

MHP'Yİ KIZDIRACAK SÖZLER

Normalleşmeden MHP'nin çok erken rahatsız olabileceğini söyleyen Özel, ''MHP çok erken rahatsız olmuş olabilir normalleşmeden. AK Parti de MHP’nin restini görmüş olabilir. Ama istedikleri kadar normalleşmeyi torpillemeye çalışsınlar, normalleşmenin bir toplumsal karşılığı var. Bu toplum kavgadan, gerginlikten bıktı.'' ifadelerini kullandı.

''CUMHUR İTTİFAKI'NI DAĞITIRIM''

CHP lideri Özel, ''Ben Erdoğan'a 'Sen Bahçeli'yi kafana takma. Ben sana Meclis'te de destek vereceğim, ekonomik pakette de destek vereceğim, arkandayım' dersem… Yani Erdoğan’a partner değiştirmeyi teklif edersem, Cumhur İttifakı'nı dağıtırım.'' diyerek iddialı çıkışta bulundu.

SİNAN ATEŞ DAVASI MESAJI

MHP ile AK Parti'yi birbirine bağlayan en önemli konunun Sinan Ateş davası olduğunu belirten Özgür Özel, ''Sinan Ateş davası AK Parti'nin işini çok zorlaştırıyor, bir yandan da MHP'yle AK Parti'yi birbirine bağlıyor.'' ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erdoğan’ın bu ikinci cumhurbaşkanlığı esnasında Meclis bir erken seçim kararı alırsa kendisinin son kez aday olabileceğini hatırlatan Özel, Erdoğan'ın olası erken seçimi kazanamaması durumunda bir daha aday olamayacağını söyledi. Özel, ''Mesela Erdoğan Meclis'i yarın kendisi feshetse aday olamıyor ama Meclis 360 milletvekiliyle erken seçim kararı alırsa aday olabiliyor.'' diyerek 1,5 sene sonra yani Erdoğan’ın ikinci cumhurbaşkanlığı döneminin tam ortasını işaret etti.

Özel, erken seçim kararı alamazlar ise Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağını belirterek, ''Ona kamuoyunun önünde şöyle bir teklifte bulunduğumu düşünün; “İki buçuk yılın geçti, iki buçuk yılın daha var. Gel seçimleri yenileyelim.” Seçimden kaçamayacaktır çünkü “Yok ben kaçıyorum” dediğinde her geçen gün aleyhine işleyecek.'' ifadelerini kullandı.

Başka türlü erken seçim kararı alamayacağını söyleyen Özel, ''360 milletvekili gerekiyor, bizim 130 milletvekilimiz var. Muhalefetin toplam milletvekili sayısı 270. Ben diyorum ki; bugünden bir buçuk sene sonra yapılacak seçimde yani 2026 başında biz Erdoğan’ı yeneriz.'' dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanlığı adaylığına değinen Özel, ''Kimsenin kuşkusu olmasın, biz Erdoğan'ı yenecek bir adayla halkın karşısına çıkacağız. Erdoğan'ı yenmenin ya da Atatürk'ün partisini Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk seçimde iktidar yapmanın önünde hangi engel varsa ben o engeli ortadan kaldıracağım.'' dedi.