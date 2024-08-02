CHP lideri Özgür Özel'den Instagram açıklaması: Kabul edilemez!
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 17:42 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:51
CHP lideri Özgür Özel, BTK'nın Instagram için aldığı erişim engeli kararı hakkında konuştu. Özel, hem Instagram'ın politkasının hem de BTK'nın aldığı kararın kabul edilebilir tarafının olmadığını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Instagram için alınan erişim engeli kararı ve AYM sitesine girilememesi hakkında konuştu.
Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları kısıtlamasını da eleştiren Özel, "Ulusal saçmalık da bunu protesto etmek için Instagram'ın tamamen kapatılması" ifadelerini kullandı.
"KARARLARIN KABUL EDİLEBİLİR TARAFI YOK"
Kararların kabul edilebilir tarafının olmadığını ifade eden Özel, "Bu tip hizmet sağlayıcının böyle bir sosyal medya ortamını kendi ülkesinin çıkarlarını ya da kendi ülkesinin eleştirildiği durumda özgürlükler kısıtlaması kendi bindiği dalı kesmektir" dedi.
Kaynak: tgrthaber.com