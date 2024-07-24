CHP lideri Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap: Hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi!

24 Temmuz 2024 19:45 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 19:50

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Adalar Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Kılıçdaroğlu’nun sözleri ve ‘sokak hayvanları’ yasasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

“ÇÖZÜM KISIRLAŞTIRMA VE BÜTÇE”

Sokak hayvanlarıyla ilgili görüşlerini paylaşan Özel, “Bunun sınıfsal bir sorun hale gelmesinden son derece tedirginim. Buna birileri duyarsız birileri duyarlı gibi bir durum toplumsal fay hattıdır. Barınak ve sahiplendirme yapacağız, nokta. Bunun çözümü asla cinayet işlemek değil. CHP'li belediyeler cinayet işlemeyecek. Vallahi bir haftalığına belediye anahtarlarını koyarız yanlarına, 'Sen yap' deriz. O yüzden bunun çözümü kısırlaştırma ve bütçe. Yarın bir köpek, bir suçsuz çocuğa saldırdığı takdirde bunun sorumlusu, sorunu çözermiş gibi yapıp çözümü uygulamayandır. Millet 31 Mart'ta gözünü açtı.” diye konuştu.

“ÇOK İSTEDİ AMA OLAMADI”

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sarayda oturanların elini sıkmayacağım" şeklindeki sözlerine değindi. Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini neden üstüme alayım? " diyen Özel, "Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı" ifadelerini kullandı.