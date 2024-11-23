CHP lideri Özgür Özel'den MEB'e 'kreş' tepkisi: Hodri meydan, hadi gelin kapatın bakalım!

CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Çare Eşitlikte Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı’nı (MEB) eleştiren Özel, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na, "Kreş eğitim yuvasıdır. Eğitim Milli Eğitim'in işidir. Yenisini açtırmayın, eskisini kapatın" diye bir yazı gönderdiğini iddia eden Özel, MEB'e yüklendi.

CHP'li belediyelerin kreşlerinin kapatılmak istendiğini ifade eden Özel, "Hadi gelin kapatın. Hodri meydan bakalım. Hadi gelin kapatın" diyerek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı'nın atadığı kayyumlara da değinen Özel, eleştirisini şu sözlerle devam ettirdi:

“Önce Esenyurt’ta tamamen hukuksuz bir arama, kötü muamele ve altı tamamen boş gerekçelerle Ahmet Özer başkanımızı tutukladılar. Sonradan tutuklama gerekçesine bir şey bulamayıp bir de gizli tanık peydahladılar.

İstanbul’un en hızlı iddianame yazan savcısı, 200 kişiye 4 günde iddianame yazarmış, bir Ahmet Özer’e gerekçeleri dolduramadığı, bulduramadığı, uyduramadığı, uydurulanları yazamadığı bir halde. Halen daha biz ondan iddianame bekliyoruz.

Diğer taraftan, Mardin’e ve Halfeti’ye de kayyumlar atamışlardı, eleştirdik. Bizim belediyemiz dışındaki üç belediyeye de. Dün de Tunceli’ye ve Ovacık’a. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül’e bir suç icat edip ona da kayyum atadılar."