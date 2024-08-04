CHP lideri Özgür Özel'i kızdıran protesto: Alın arkadaşları dışarı

04 Ağustos 2024 13:42 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 13:42

CHP lideri Özgür Özel, CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı’nda açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özel, konuşmasının başında, "İşimizi geri istiyoruz" sloganı atan bir gruba tepki gösterdi.

"Kadın Kolları Kongresi'ni başka amaçlara alet etmeyin" diyerek gruba tepki gösteren Özel, "Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz. Alın o erkek arkadaşları dışarı. Bula bula örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu toplantıyı mı buldunuz gelip provoke etmek için?" dedi.

Özgür Özel sözlü tepkisinin ardından slogan atan grubun dışarı çıkarılmasını istedi.