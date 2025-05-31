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 | Banu İriç

CHP mitingine saldırı iddiası! Özgür Özel konuştu, cevap gecikmedi

CHP'nin Düzce mitingi öncesinde gündeme düşen "sahte saldırı ihbarı" iddiası sosyal medyaya düştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ortaya attığı mitinge katılımı engellemek için ihbar yapıldığı iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi.

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CHP mitingine saldırı iddiası! Özgür Özel konuştu, cevap gecikmedi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 19:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP lideri Özgür Özel'in dile getirdiği "CHP'nin Düzce'de düzenlediği mitinge katılımın düşürülmesi amacıyla sahte saldırı ihbarları yapıldığı" yönündeki iddialara açıklık getirdi.

CHP mitingine saldırı iddiası! Özgür Özel konuştu, cevap gecikmedi

"CHP MİTİNGİNE SALDIRI İHBARI YAPILDI MI?"

DMM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtilerek, Düzce Valiliği’ne ulaşan herhangi bir saldırı ihbarı bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“CHP’nin Düzce’de düzenlediği mitinge katılımın düşmesi için sahte saldırı ihbarları yapıldı” iddiası doğru değildir.

İddianın aksine Düzce Valiliği’ne ulaşan herhangi bir saldırı ihbarı bulunmamaktadır.

Güvenlik birimleri tarafından sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin organizasyonları öncesinde rutin alan güvenliği taraması haricinde herhangi bir uygulama yapılmamıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1928821510812401983

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