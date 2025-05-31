CHP olağanüstü toplanıyor! Bütün vekiller çağrıldı

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında aralarında 5 ilçe belediye başkanının da olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun ardından CHP harekete geçti. CHP lideri Özgür Özel İstanbul'un tüm seçilmişlerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li belediyelere yönelik 4 ayrı yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Aralarında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP'li 5 ilçe belediye başkanının da bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un tüm seçilmişlerini; milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini, İstanbul İl Başkanlığı’nda toplantıya çağırdı.

Tüm seçilmişler, İstanbul’daki yeni operasyona ilişkin tüm süreçleri yakından takip edecek.

MİTİNGLER ERTELENMEYECEK

CHP lideri Özel’in, Düzce ve Antalya mitinglerin ertelenmeksizin yapılmasına karar verildi.