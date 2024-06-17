CHP 'normalleşmeyi' rafa kaldırdı: Kimsenin stepnesi değiliz

17 Haziran 2024 18:38 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 18:39

31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlayan 'yumuşama' ve 'normalleşme' süreci CHP lideri Özgür Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yaptığı çıkışın ardından çıkmaz yola girdi. Daha sonra Erdoğan, Özel'e, "Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade-i ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı" şeklinde cevap verdi.

Karşılıklı mesajlar verilmeye devam ederken CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, yazılı açıklamada normalleşmenin önüne set kuran sözler sarf etti.

AK PARTİ'YE YÜKLENDİ!

CHP’nin kutuplaşmayı sona erdirmek için siyasi partilerle görüşmeler yaptığını belirten Yazgan, "Siyaseten iktidar olmayı devlet olmakla karıştıran, siyasi ikballerini devletle birleştirmeye çalışanlara sesleniyoruz; devrilecekse AK Parti iktidarı devrilecek" dedi.

"İKTİDARIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMİYORUZ"

İktidarın sorumluluğunu üstlenmediğini belirten Yazgan, şu açıklamalarda bulundu:

"Ne Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, kültürel ve siyasi durumu açık yüreklilikle anlatmaktan geri duruyoruz ne de siyasi iktidarın ve küçük ortağının bundaki sorumluluğunu görmezden geliyoruz. Partimiz CHP’nin attığı adımlar, yalnızca eleştirmenin değil, yapıcı siyasetin de gereğidir. Yanlışları düzeltmek, ülkemizi Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında yeniden muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için yaptığımız çalışmaları kimse yanlışları üstlenmek, sorumluluğu muhalefete yıkmakla karıştırmasın. İktidarın sorumluluğunu üstlenmiyoruz."