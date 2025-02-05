CHP ön seçimi konuşurken Betimar anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu mu yoksa Yavaş mı?

05 Şubat 2025 00:11 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 00:17

CHP'de cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlarken gözler parti içindeki isimlere çevrildi. Aday belirleme sürecinin Nisan sonu gibi sonuçlanacağı ifade edildi. Partililerin oyları ile aday seçilmesi planlanırken yerel ve genel seçimi nokta atışı bilen Betimar Araştırma, son anketi paylaştı. Seçmenlere 'istedikleri aday' sorulurken sonuçlar ise dikkat çekti. İşte Betimar Araştırma'nın son cumhurbaşkanı adayı anketi...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayının belirlenme yöntemini belirledi. Partisinin grup toplantısında konuya ilişkin konuşan Özel, parti üyelerinin adayı seçeceğine dikkat çekti. Erken seçim taleplerinin de yükseldiği bugünlerde "CHP'nin adayı kim olacak?" sorusu da sorulamaya başlandı.

2024 yerel seçimleri ve 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerini nokta atışı bilen Betimar Araştırma son verilerini paylaştı. Ankette ise CHP'li isimler dikkat çekti.

Seçmenlere "Sizce muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusu yönlendirilirken birinci sıradaki isim yüzde 28,4 ile Mansur Yavaş oldu. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından ise yüzde 21,2 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi.

MUHALEFETİN ADAYI KİM OLMALI?

İşte Betimar Araştırma'nın cumhurbaşkanı adayı anketinde çıkan sonuçlar:

Mansur Yavaş : %28,4

: %28,4 Ekrem İmamoğlu : %21,2

: %21,2 Özgür Özel : %4,0

: %4,0 Selahattin Demirtaş : %3,7

: %3,7 Kemal Kılıçdaroğlu : %2,7

: %2,7 Fatih Erbakan : %2,7

: %2,7 Muharrem İnce : %2,1

: %2,1 Ümit Özdağ : %1,5

: %1,5 Diğer : %8,9

: %8,9 Cevap yok: %24,8

Ankette seçmelere "Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın ikinci tura kalacağı bir seçimde hangisine oy verirsiniz?" sorusu da yönlendirildi. Ankete katılanların yüzde 43,6'sı Mansur Yavaş'ı tercih ederken, yüzde 29,1'i ise Ekrem İmamoğlu'nu tercih etti.