CHP'den Mansur Yavaş'ın 'aday için erken' sözlerine cevap!

03 Şubat 2025 20:12 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 20:23

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecine yönelik ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da çıkışı ile başlayan eleştirilere cevap verdi. Yücel, partisinin seçim taleplerine vurgu yaparak, "Cumhuriyet Halk Partisi, erken seçim değil, acilen seçim talep eden bir partidir. 2025 yılı içinde bu halkın sandık başına gideceğini söyleyen bir partidir. Bu doğrultuda, acil seçim isteyen bir partinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi son derece doğal bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

'ELEŞTİRİLERE SAYGI DUYUYORUZ'

Yücel konu hakkında şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesiyle ilgili süreç ve yöntem eleştirilebilir. CHP, bugün erken seçim değil, derhal seçim diyen bir partidir. 2025 yılı içerisinde bu milletin önüne sandık gelecek diyen bir partidir. Dolayısıyla derhal seçim diyen bir partinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi kadar doğal bir durum olamaz. Hem doğal, hem gerekli bir durum olamaz. Ayrıca CHP, bu ülkeye Türkiye Cumhuriyeti’ne demokrasi getirme iddiasında olan bir siyasi parti. Cumhurbaşkanı adayını belli bir kişi ya da kurul tarafından değil, en geniş katılımla bütün üyelerine sorarak demokratik bir yöntemle belirlemesi de doğru ve gereklidir. Eleştirilere elbette saygı duyarız ancak bu çalışmanın bugün yapılması elbette gereklidir.

'SANDIK KONULACAK VE SONUÇ UYGULANACAK'

Hakim denetiminde ön seçim yapmanın zaten Siyasi Partiler Kanunu’nda bir karşılığı vardır. Bazı partiler buna eğilim yoklaması der, bazı partiler temayül yoklaması der, biz ise ön seçim diyoruz. Sandık konulacak ve sandıktan çıkan sonuçlara uyulacak. Cumhurbaşkanı adayının ne şekilde belirleneceği yasada elbette düzenlenmiş. Ancak bizim yapmak istediğimiz, en geniş katılım ile CHP üyelerinin hepsine sorarak, en demokratik ve katılımcı yöntemle adayımızın belirlenmesi. Ondan sonraki süreç yasaların ve hukukun gösterdiği şekilde işleyecektir."

NE YAŞANMIŞTI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak olan ön seçime ilişkin, "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir" yorumunu yapmıştı. Yavaş, "Toplum dayanamaz durumda. Bir an önce seçim yapılması lazım" demişti.