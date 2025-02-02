Son dakika | Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP'ye katıldı!

02 Şubat 2025 22:54 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 00:08

Son dakika haberi: Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvelkili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'ye katıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, Demokrat Parti'den (DP) istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Salih Uzun, CHP'ye katıldıklarını televizyon programında duyurdu. Halk TV'de yer alan habere göre, Uzun, CHP'nin Salı günü gerçekleştirilecek olan grup toplantısında bulunacaklarını belirtti.

UZUN: MUHALEFETİ PARÇALAMA HAMLELERİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

"Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik" diyen Uzun, "Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük. Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik" ifadelerini kullandı.

Genel seçimde CHP'nin listelerinden girip milletvekili olan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etmişti.

CHP lideri Özgür Özel'in ikiliye CHP rozeti takması bekleniyor.