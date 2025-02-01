Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a İmamoğlu şartı: Yasak gelirse adayımız sensin!

01 Şubat 2025 00:08 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 00:14

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki soruşturma kapsamında bugün Çağlayan'da ifade verdi. İmamoğlu'na peş peşe soruşturma açılırken 'Ahmak Davası'nın da sonucu merak konusu oldu. İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi durumunda ise CHP bir sonraki hamlesini hazırladı. CHP'de cumhurbaşkanı adaylığının da konuşulduğu günlerde CHP lideri Özgür Özel, Mansur Yavaş'a "Ekrem Bey'e yasak gelirse tek adayımız sensin" dediği iddia edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa ifade verdi. İmamoğlu'nun ifadesi sırasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda partili destek için adliyede hazır bulundu.

"YASAK GELİRSE ADAYIMIZ SENSİN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yakından takip ettiği süreçle ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'a CHP lideri Özel'in "Ekrem Bey'e yasak gelirse adayımız sensin" dediğini söyledi.

Özel'in Yavaş'a ön seçim için çağrıda bulunduğunu öne süren Fatih Atik şunları söyledi:

"Özgür Özel ön seçim konusunda sohbet ederken Mansur Bey'e 'Eğer Ekrem Bey'e yasak gelirse tek adayımız sensin. O yüzden bu ön seçime katılmalısın' demiş."

ÖZGÜR ÖZEL İSTEDİ, MANSUR YAVAŞ İSTANBUL'A GİTTİ!

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Atik, Yavaş’ın İstanbul’a gitmesi yönündeki kararın CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından alındığını belirtti.

Atik, Özel ve Yavaş’ın önceki gün bir araya gelerek durumu değerlendirdiği belirterek, toplantı sonrası Yavaş’ın İstanbul’a giderek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olması yönünde karar çıktığını iddia etti.