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İmamoğlu'na desteğin perde arkası: Özgür Özel istedi, Mansur Yavaş İstanbul'a gitti!

31-01-2025 23:55 | Güncelleme: 01-02-2025 00:11
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Banu İriç

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP’de dikkat çeken bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Medya Kritik programında Atik’in dile getirdiği kulis bilgisine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İstanbul’a gitmesi yönündeki karar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından alındı. Atik, Özel ve Yavaş’ın önceki gün bir araya gelerek durumu değerlendirdiği belirterek, toplantı sonrası Yavaş’ın İstanbul’a giderek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olması yönünde karar çıktı. Ortak bir uçakla İstanbul’a giden heyette Mansur Yavaş yer alırken, Özgür Özel’in bu ziyarete katılmaması da dikkat çekici olarak değerlendirildi.

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