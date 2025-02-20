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 | Murat Makas

CHP'de aday olan Dursun Çiçek'ten Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen kızına cevap

Eski milletvekili Dursun Çiçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimde aday olmak istediğini belirttikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olan Dursun Çiçek, "Tek adayla bir ön seçim demokratik de etik de değil'' dedi. Ayrıca Çiçek, İmamoğlu'nu destekleyen öz kızıyla ilgili soruya da cevap verdi.

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CHP'de aday olan Dursun Çiçek'ten Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen kızına cevap
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 14:50

CHP'de başlatılan ön seçiminde tek aday konuşulurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip çıktı. 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçimde aday olduğunu açıkladı.

BAŞKA ADAYLAR DA ÇIKABİLİR

Dursun Çiçek, CHP'nin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday olmak amacıyla imza topladığını belirtti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday olmak istediğini açıklayan Çiçek, "Tek adayla bir ön seçim demokratik de etik de değil. Tek adayla ön seçimi zorlamak, partimizi de seçimi de zora sokar. Biz ön seçimde tecrübeliyiz. 2015'te de İstanbul'daki ön seçimde 2. Bölge'de ikinci çıkmıştık. Bu kez de Sayın İmamoğlu ile beraber, başka adaylar da çıkacak inşallah hep birlikte 1,5 milyondan fazla CHP üyesinin karşısına çıkacağız ve adayımızı belirleyeceğiz" dedi.

İMZA SAYISI İÇİN GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Ön seçimde aday olabilmek için 20 milletvekilinin desteğini alması gerektiğinin hatırlatılması üzerine Çiçek, imza toplamak için milletvekilleriyle görüşmelerine devam ettiğini söyledi. Çiçek, "Yeterli imza sayısını bulacağız. Meclis'in kapalı olması süreci uzattı ama akşama kadar toplamayı bekliyoruz. Yoksa yarın da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çiçek, adaylık için destek istediği 40 milletvekilinden şu ana kadar 5'inin olumlu dönüş yaptığını dile getirdi.

EKREM İMAMOĞLU’NU DESTEKLEYEN KIZINA CEVAP

Dursun Çiçek, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen öz kızıyla ilgili soruya cevap verdi. Çiçek, "Fikirlerine saygı duyarım. Bizim aile demokratik bir aile" diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

CHP'DE ŞAİBELİ KURULTAY İDDİASINDA NELER OLDU?
CHP Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı geçtiğimiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullandığı için CHP'den ihraç edilmişti.
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