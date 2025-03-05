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 | Murat Makas

CHP'de Adnan Beker polemiği! Özgür Özel 'Onun emaneti' demişti, Mansur Yavaş cevap verdi

İYİ Partiden istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılımı partide yeni tartışma konusu oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi Adnan Beker'in katılımına sıcak bakmıyor. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılımına ilişkin soruya cevap verdi.

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CHP'de Adnan Beker polemiği! Özgür Özel 'Onun emaneti' demişti, Mansur Yavaş cevap verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 22:00

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'ye katıldı, rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve kurultay polemiği sürerken Adnan Beker’in CHP'ye katılması parti içinde yeni bir tartışmaların kapısını araladı.

MANSUR YAVAŞ'TAN ADNAN BEKER AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, daha önce İYİ Partiden istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılımına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş, Özgür Özel'in TBMM'deki grup toplantısında, Beker'in partiye katılımına ilişkin, "Sevgili Mansur Başkanımızın da emanetidir" ifadesinin hatırlatılması üzerine, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

BİR GÜN ÖNCE GAZETELERDEN ÖĞRENDİ

Mansur Yavaş, "Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahilimiz de olmadı açıkçası. Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." diye konuştu.

''SİLAH BIRAKAN, TESLİM OLAN YOK''

"Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında gelinen noktaya ilişkin görüşleri de sorulan Yavaş, "Değerlendirmem aynı. Çünkü henüz silah bırakan, teslim olan yok. Sadece görüşmeler var ama görüşmelere şehit ailelerini de dahil etsinler lütfen. Daha sonra onları yok sayma gibi bir işe girilmesin. Kanın akmasını hiç kimse istemez. Barışı herkes ister ama bizim de açıkçası geçen söylediğim gibi tereddütlerimiz var." ifadesini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA DEĞİL ERDOĞAN'A OY VERDİM"

Eski İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, CHP ve İYİ Parti'nin 6'lı Masa'da ittifak yaptığı 14-28 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamasıyla gündem olmuştu. Adnan Beker, kendi partisinin de içinde yer aldığı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyip, "Biliyordum kaybedeceğini. Oy vermedim, oy da istemedim. Kemal Bey'de değil, Tayyip Bey'e oy verdim" demişti.

Sıkça Sorulan Sorular

Adnan Beker ne zaman istifa etti ve ne dedi?
İYİ Parti'den 6 Kasım 2023 tarihinde istifa eden Beker, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini açıklamıştı.
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