CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci devam ediyor! Dilekçedeki 'nun' detayı oldukça çekti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için ön seçimde yarışacak isimi belirlemek için imza süreci başladı. Vekiller hazır dilekçe örneğine, ön seçimde yer almasını istedikleri ismi yazara imza atıyor.

EN AZ 20 VEKİL İMZASI GEREKİYOR

İlk imzalar ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olabilmesi için atıldı. CHP'nin ön seçim uygulamasında adaylar en az 20 milletvekilinin imzası ile yarışa katılabilecek. Vekiller birden fazla kişi için de imza verebilecek.

https://x.com/tgrthabertv/status/1891823243331289157

DİLEKÇEDEKİ 'NUN' DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

CHP'de Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları için milletvekillerine verilen dilekçelerdeki 'nun' detayı oldukça dikkat çekti.

SADECE İMAMOĞLU'NUN SOYADINA UYUYOR

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Formdaki ‘Nun ’ eki sadece Ekrem İmamoğlu’nun soyadına uyuyor. Meclis kulislerinde ‘Adaylık formu bile Ekrem beye göre hazırlanmış” yorumları yapıldı" ifadelerini kullandı.

https://x.com/atikfatih1/status/1891834594241937477