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 | Baran Aksoy

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci devam ediyor! Dilekçedeki 'nun' detayı oldukça çekti

CHP'de Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları için milletvekilleri imza vermeye devam ediyor. CHP Meclis Grup Yönetimi tarafından yürütülen süreç kapsamında milletvekilleri aday olarak göstermek istedikleri isim için dilekçe imzalıyor. Öte yandan milletvekillerine verilen dilekçedeki 'nun' detayı oldukça dikkat çekti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 16:43

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için ön seçimde yarışacak isimi belirlemek için imza süreci başladı. Vekiller hazır dilekçe örneğine, ön seçimde yer almasını istedikleri ismi yazara imza atıyor.

EN AZ 20 VEKİL İMZASI GEREKİYOR

İlk imzalar ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olabilmesi için atıldı. CHP'nin ön seçim uygulamasında adaylar en az 20 milletvekilinin imzası ile yarışa katılabilecek. Vekiller birden fazla kişi için de imza verebilecek.

https://x.com/tgrthabertv/status/1891823243331289157

DİLEKÇEDEKİ 'NUN' DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

CHP'de Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları için milletvekillerine verilen dilekçelerdeki 'nun' detayı oldukça dikkat çekti.

SADECE İMAMOĞLU'NUN SOYADINA UYUYOR

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Formdaki ‘Nun ’ eki sadece Ekrem İmamoğlu’nun soyadına uyuyor. Meclis kulislerinde ‘Adaylık formu bile Ekrem beye göre hazırlanmış” yorumları yapıldı" ifadelerini kullandı.

https://x.com/atikfatih1/status/1891834594241937477

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Sıkça Sorulan Sorular

CHP KURULTAYINA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayı için "şaibe" iddialarıyla soruşturma başlattı. CHP delegelerine "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddiaları öne sürüldü. 812 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'e karşı dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy ile seçimi kaybetmişti.
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