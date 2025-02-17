Son dakika | Ömer Çelik'ten CHP'ye eleştiri: Aralarında sertleşen bir yarış var!

Son dakika haberine göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP'ye cevap geldi. CHP içinde farklı hiziplerin olduğunu belirten Çelik, durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemine olmadığını ifade etti.

"BEYHUDE BİR ÇABADAN İBARET"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, 'CHP içindeki tartışmalar' hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'nin farklı hizipleri arasında giderek sertleşen bir rekabetin yaşandığını belirterek, bu durumun kendilerini ilgilendirmediğini ifade etti. Ancak bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı hedef alarak yürütülmesinin beyhude bir çaba olduğunu vurguladı.

Parti Sözcüsü, CHP'deki hizip yarışlarının sıradan bir parti içi mesele olmaktan çıkıp, siyasal manipülasyon ve yalan siyasetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhatap alma çabasına dönüştüğünü ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜNDEMİNDE YOK"

İşte Çelik'in o açıklaması:

"CHP’deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir.

Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, Ak Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur.

Cumhurbaşkanımızın ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir."

https://x.com/omerrcelik/status/1891495806076649587

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