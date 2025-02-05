Son dakika | AK Parti'den Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap: Siyasi ahlaktan yoksun!

05 Şubat 2025 19:56 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 20:16

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Allah'ın cahili" diyerek hedef alan CHP lideri Özgür Özel'e sert cevap geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 1940'larda Nazi Almanyası'nda baskı altındaki vatandaşların sesini duyurmak için yazdığı Brecht'in şiiri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Özel, "Allah'ın cahili" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdi. Bu sert sözlere AK Parti'den aynı sertlikte cevap geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabından cevap verdi. Çelik, "Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamasının devamı şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz.

Özgür Özel’in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur. Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN KENDİ CEHALETİ İLE AÇIKLANACAK..."

Özgür Özel’in, şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza “şiir bilmez” demesi ise, ancak Özgür Özel’in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur.

"SİYASİ AHLAKTAN YOKSUN"

Sn Cumhurbaşkanımız ülkemizi her türlü kan dökücü şebekeden korumak için ömrünü milletimize adamıştır. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir.

O sözleri Özgür Özel her türlü darbeye destek olarak şehit Başbakanımız Menderes’in, şehit bakanlarımızın ve bu ülkenin masum gençlerinin canına kıyılmasına yol açan darbelere destek veren kendi siyasi tarihine söylemelidir!

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit içerdiği öne sürülen sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun üç farklı suçtan toplamda 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması ve kamu görevlerinden men edilmesi talep edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sürecin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret etti. Özel, "Zaten kararlılığımız tamdı, şimdi daha da güçlüyüz. Kimin daha etkili olduğunu hep birlikte göreceğiz," açıklamasında bulundu.

Erdoğan’ın, "Marjinal sol grupların sloganlarıyla kendilerini avutuyorlar" sözlerine de cevap veren Özel, "Bu Bertolt Brecht’in şiiridir... Ama cahil olan ne Brecht’i tanır, ne şiiri bilir, ne de sanat ve kültürle ilgilidir" ifadelerini kullandı.