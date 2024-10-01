CHP'de 'Erdoğan' çatlağı! 50'ye yakın milletvekili Özgür Özel'in talimatına uymadı

01 Ekim 2024 16:53 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:42

CHP lideri Özgür Özel, CHP'li milletvekillerine gönderdiği mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e giriş yaptığı sırada ayakta karşılanması talimatını verdi. Ancak bu talimat partide krize neden oldu. CHP'li bazı vekiller Özel'in talimatına uymayarak Erdoğan geldiğinde ayağa kalkmadı, bazıları ise Genel Kurul'a girmedi. Erdoğan talimatına uymayan CHP'li vekil sayısının 50'ye yakın olduğu öğrenildi.

TBMM​ Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için bugün gerçekleşti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş​ başkanlığında toplanan Meclis'teki yasama yılı açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ da katıldı. Oturum öncesi CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel'in partisindeki milletvekillerine gönderdiği 'Erdoğan'ı ayakta karşılayın' talimatı ise partide krize yol açtı. Karara uymayan CHP'lilerin bir kısmı salona girmedi, Genel Kurul'a girenlerin ise bir kısmı Erdoğan'ı ayakta karşılamadı.

CHP'Lİ VEKİLLERE TALİMAT: AYAĞA KALKIN

Normalleşme adımlarına devam edeceğinin sinyallerini veren CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu’na girdiğinde ayağa kalkılması yönünde karar aldı. Karar Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından vekillere iletildi.

AYAĞA İLK KALKAN ÖZGÜR ÖZEL OLDU

Erdoğan’ın Genel Kurul salonuna girişi sırasında ayağa ilk kalkan lider Özgür Özel oldu. Özel’in ayağa kalkmasının ardından salondaki CHP milletvekillerinin çoğunluğu ayağa kalktı. Özgür Özel dahil en fazla 56 CHP'li vekilin Erdoğan salona girince ayağa kalktığı belirtildi.

BAZI CHP'LİLER AYAĞA KALKMADI

Ancak CHP'de bazı vekiller Genel Merkezin kararına uymadı. Erdoğan Genel Kurul'a girdiğinde ayağa kalkmadı. Uğur Bayraktutan, Okan Konuralp, Engin Altay Erdoğan’ın girişinde ayağa kalkmayan CHP milletvekilleri arasında yer aldı. Altay ve Bayraktutan, basın locasına dönerek kalkmadıklarının kayıt altına alınmasını bekledi.

CHP'de 57 vekilin Genel Kurul'a girmediği 4 CHP'li vekilin yurt dışında olduğu öğrenildi. 9 vekil Meclis'teki yerini aldı ancak ayağa kalkmadı.

DEM Parti grubunun da Erdoğan’ın girişi sırasında ayağa kalkmadığı görüldü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Meclis çıkışında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, ayakta karşılama kararına uyma zorunluluğu olmadığını belirtip herhangi bir sorun olmadığını ifade etti. Özel şöyle konuştu:

"Makama saygıda eksik bırakmayacağımızı söylemiştik. Cumhurbaşkanının yeminine uygun şekilde geldiğinde karşılamamızı ona uygun bir konuşma yapacağını umarak ayakta yaptık. Konuşması bir parti genel başkanı konuşması sınırları içindeydi. Bizleri rahatsız edecek söylemleri olmamakla birlikte bir parti genel başkanı konuşması sınırı içindeydi. O yüzden giderken ayağa kalkma gereği duymadık. Biz cumhurbaşkanını makamına saygısızlık yapmadan karşıladık, bunda şaşılacak bir şey yok. Bunu çok uzun süredir ifade ediyordum zaten. Sağ olsun bu konuda arkadaşlarımız da benzer düşündüler. Seneye ya da ondan sonraki sene bizim cumhurbaşkanımıza da yapılmaması için önemli bir adım attık.

CHP demokratik bir partidir. Geçmişte de çok kez benzer kararlarda karara uymak istemeyen dışarıda kalabilir dedik. Biz bunu bu şekilde söyledik. 'Herkes ayağa kalkacak' diye bir zorlamamız olmadı. Nezaket gösterip bildirenler de oldu, 15-20 arkadaşım kuliste beklemeyi tercih etmiş. İçeride de birkaç arkadaşım kalkmamış. Bu partinin bir grup kararı olmadığı için sadece biz böyle davranacağımızı bildirdik. İstemeyenlerin dışarıda kalabilecekleri grup başkanvekilleri tarafından kendilerine bildirilmişti. Bir sorun görmüyorum."