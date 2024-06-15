CHP'de istifa depremi! Başkanı işaret edip, ayrıldılar
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 14:24 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:24
CHP Akseki İlçe Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi, ilçe başkanın açıklamalarını işaret edip istifa ettiklerini duyurdular.
CHP Akseki İlçe Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi, partinin zarar gördüğünü belirterek toplu istifaya gitti. İstifa eden üyeler bugüne kadar birçok olumsuzlukla, karşılaştıklarını fakat seçim sürecinde dimdik ayakta durduklarını ve Cumhuriyet Halk Partisine bir leke getirmemek adına sabrettiklerini söylediler.
Üyeler, yazdıkları dilekçede CHP Akseki ilçe başkanının partinin aleyhine yapmış olduğu olumsuz tutum ve davranışlardan duydukları rahatsızlıktan dolayı yönetim kurulu üyelerinden istifa ettiklerini belirttiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı