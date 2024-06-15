CHP'de istifa depremi! Başkanı işaret edip, ayrıldılar

15 Haziran 2024 14:24 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i işaret etti: Demek ki hazmedemediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i işaret etti: Demek ki hazmedemediler

CHP Akseki İlçe Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi, partinin zarar gördüğünü belirterek toplu istifaya gitti. İstifa eden üyeler bugüne kadar birçok olumsuzlukla, karşılaştıklarını fakat seçim sürecinde dimdik ayakta durduklarını ve Cumhuriyet Halk Partisine bir leke getirmemek adına sabrettiklerini söylediler.

Üyeler, yazdıkları dilekçede CHP Akseki ilçe başkanının partinin aleyhine yapmış olduğu olumsuz tutum ve davranışlardan duydukları rahatsızlıktan dolayı yönetim kurulu üyelerinden istifa ettiklerini belirttiler.