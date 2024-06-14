AK Parti'den 'CHP ile ittifak' iddialarına cevap!

14 Haziran 2024 22:23 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 22:30

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Habertürk canlı yayınında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün gündeme getirdiği 'ittifak' iddiaları hakkında konuştu. Çelik, "CHP ile ittifak kurmayacağız" diyerek kesin bir dille iddiaları reddetti.

"Ne AK Parti AK Parti olmaktan çıkacak, ne CHP CHP olmaktan çıkacak" diyen Çelik, "Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecek, ne de bir ittifak kuracağız" diye konuştu.

"SORUNLARI ÇÖZMESİ GEREKEN SİVİL SİYASET"

Ömer Çelik'in konuşması şu şekilde:

"CHP'nin siyasetle ilgili tartışmaları sistemle ilgili tartışmaları rejim tartışmasına döndürme gibi kötü bir siyasi huyu var. Bu da askeri darbelerle, vesayetle, muhtıralarla yürüdüğünde çok maliyeti arttıran bir şey oldu. Biz zaten bu maliyete karşı çıktığımız için dedik ki demokratikleşsin. Tam 15 yıl boyunca bütün cümlelerin üstünde kurduğumuz cümle neydi? Sivil siyasetin üstünlüğü. Çünkü bu sorunları çözmesi gereken sivil siyaset."

"SİYASİ NEZAKETLE İLGİSİ YOK"

"Bir diyalog süreci olmuş, buyurmuşsunuz AK Parti Genel Merkezi'ne gelmişsiniz, biz de bundan gayet memnuniyet duyduğumuzu açıklamışız. Cumhurbaşkanımız, AK Parti genel başkanı olarak iade-i ziyarette bulunmuş. Bundan hemen sonra Cumhur ittifakı birleşenlerine, AK Parti ve MHP'ye 'suç ortağı' ifadesinin kullanılmasının ne siyasi nezaketle ilgisi var ne siyasi idrakle ilgisi var. O zaman siz AK Parti Genel Merkezi'ne geldiğinizde bir suç merkezine mi gelmiş oldunuz?"