CHP fındık üreticisi için taban fiyat verdi: Bir kuruş aşağısına asla razı olmayız

13 Haziran 2024 19:28 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 19:31

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık sektöründeki daralmanın istihdam alanını olumsuz etkilediğini ve sektördeki küçülmenin devam ettiğini belirtti.

"HER YIL MAĞDURİYET YAŞIYORUZ"

Torun, "Her yıl bir mağduriyet yaşıyoruz, her yıl bir sorunu gündeme getiriyoruz ama sonuç alamıyoruz" diyerek sektörün kan kaybettiğini ifade etti.

Fındık üreticilerinin enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Torun, "Üreticiler artık fındıktan çekiliyor, göç etmeye başlıyor ve tarım alanları sahipsiz kalıyor," dedi. Özellikle Doğu Karadeniz'deki fındık üreticilerinin makineli tarım yapamamasından ve yüksek girdilerden dolayı büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Torun, "Dönüm başına alınan verim doğal şartlardan dolayı düşük. Fındık üreticisini sahipsiz bırakıyorsunuz" diye ekledi.

"150 LİRANIN ALTINDAKİ FİYAT KABUL GÖRMEZ"

Torun, üreticilerin alın terinin karşılığını alabilmesi ve mağdur olmamaları için bu yıl fındıkta kilo başına 150 liradan aşağısına razı olmadıklarını belirtti. "Bugünkü maliyetler ve enflasyon göz önüne alındığında, fındıkta 150 liranın altındaki bir fiyatı kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.