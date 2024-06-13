MHP'nin sert çıkışına CHP'den aynı tonda cevap: 

13 Haziran 2024 18:17 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 18:19

AK Parti ile CHP'den ortak çalışma! Asgari ücret ve emekli maaşı için düğmeye bastılar

AK Parti ile CHP'den ortak çalışma! Asgari ücret ve emekli maaşı için düğmeye bastılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları gündem olmuştu.

Yaşanan gelişmeler üzerine Özgür Özel, "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunlarıdır. Bizim kimseyle bir tartışmamız, gerginliğimiz yok. Sayın Bahçeli'ye bir davette bulunayım Sayın Bahçeli memnun değilse bizim ittifakımıza Türkiye İttifakı'na katılabilir. Kimse bize ittifak önermesin" diyerek cevap vermişti.

SEMİH YALÇIN'DAN TEPKİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından 'Özgür Özel’e haddini bildiren cevap' başlığıyla bir yazı paylaştı.

Yalçın yazısında, "Korkaklar; yalan, iftira ve çamuru silah olarak kullanırlar. İşte sen tam da böyle birisin" sözlerine yer verdi.

"Sen zaten doğrudan MHP Divan üyelerini -üstelik isim zikretme cesaretini de gösteremeden- hedef alarak zaten düşük olan seviyeni iyice alçaklaştırdın." diyen Yalçın, "Bir siyasi parti genel başkanı gibi değil de, padişahtan kelle isteyen Celali elebaşı, bir sergerde gibi davranıyorsun." demişti.

CHP'DEN AYNI TONDA CEVAP: CHP'Yİ TEHDİT ETMEK HADDİNİZE DEĞİL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Semih Yalçın'ın sözlerine sert bir tonda cevap verdi. "Koltuk milliyetçisi bu iki iri kıyım vampir kılıklıya söylüyoruz: CHP'yi tehdit etmek sizin haddinize değildir" diyen Aytekin, "Koltuk milliyetçilerini uyarıyoruz: Konuşurken dikkat edin. Kendi foseptiğinizden gelen kokular, dava partisi diye bilinen MHP'yi bir kriminal vaka odağına çevirmiş, halis duyguyla düşüncesini taşıyan ülkücüleri zan altında bırakmıştır" dedi.

"VAMPİR KILIKLIYA SÖYLÜYORUZ"

Aytekin sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sözde tehditleri bize sıralayanlar, evladı gördükleri, Sinan Ateş'e neler yapmazlar? 1980 öncesinde memleketin gençlerini vurmak için pusu kuran anlayışın bugünkü temsilcisi koltuk milliyetçisi bu iki iri kıyım vampir kılıklıya söylüyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Genel Başkanını tehdit etmek sizin haddinize değildir. Uğraşmaya kalkmayın altında kalırsınız. Gidin Sinan Ateş'e sahip çıkmaya cesaret edemeyen güvercinci başı arkadaşınızla az ötede oynayın."