CHP’de başkan değişti! İstifa etmişti, yerine geçen isim belli oldu

13 Haziran 2024 10:25 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:30

AK Parti ile CHP'den ortak çalışma! Asgari ücret ve emekli maaşı için düğmeye bastılar

AK Parti ile CHP'den ortak çalışma! Asgari ücret ve emekli maaşı için düğmeye bastılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde CHP İlçe Başkanı Mustafa Öztürk'ün sağlık problemleri nedeniyle görevinden istifa etmişti. Öztürk'ün ayrılmasının ardından toplanan İlçe Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda İlçe Başkanlığına yönetim kurulu üyesi olan ve ilçe sekreteri Mehmet Kayacık'ı seçti.

MEHMET KAYACIK KİMDİR?

Alaşehir’de bir çok öğrencinin üst düzeyde başarıları olmasında katkısı olan eğitimci Mehmet Kayacık eski Ahmet Altan Anadolu Lisesi Müdürlüğü yaptıktan sonra emekli oldu.

Mehmet Kayacık bir süre özel eğitim kurumlarında yöneticilik yaptıktan sonra 2014-2019 yıllarında CHP’den belediye meclis üyeliğine seçildi. Yeni CHP İlçe Başkanı Mehmet Kayacık CHP ilçe yönetim kurulu üyesi ve ilçe sekreteri olarak görev yapıyordu.