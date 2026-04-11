CHP'de istifa depremi! Ümit Özer görevini bıraktı

CHP'de üst düzey istifa yaşandı. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in görevinden istifa ettiği açıklandı. Özer, 19 Ekim 2025 tarihinde yapılan kongrede Feyzullah Keskin'i geçerek yeniden başkanlığa seçilmişti.
Özer’in istifasının 13 Nisan Pazartesi günü parti genel merkezinde yapılacak MYK toplantısında görüşülerek karara bağlanacağı öğrenildi.
Parti kurmayları, Özer'in Alevilere yönelik daha önceki sözleri nedeniyle parti içi soruşturma geçirdiğini ve görevden alınma kararı verildiğini belirtti.