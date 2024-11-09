CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel parti içindeki kavgalara müdahale edip gözdağı verdi

09 Kasım 2024 16:12 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 17:13

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içindeki “normalleşme” ve “kurultay” tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, parti içi tartışmaların bitirilip ülke gündeminin konuşulmasını istedi. CHP Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitirdiğini söyledi. Ardından vekillere gözdağı verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Sözcüsü Deniz Yücel ve parti yönetimine muhalif vekiller ile giren tartışmalar hakkında konuştu. Özel, genel başkan olarak tartışmaları bitirdiğini, CHP'lilerin kendi içerisinde tartışmasının yanlış olduğunun altınız çizdi.

"GENEL BAŞKAN OLARAK TARTIŞMAYI BİTİRİYORUM"

Bundan sonra hiçbir CHP’linin içe dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerektiğini söyleyen Özel, “Tartışmalarda haklı haksız demeden bütün haklılardan, bütün haksızlar adına ben özür diliyorum. Artık bu tartışmayı, bu lüzumsuz tartışmaları bir yana bıraksınlar. CHP’nin kendi içine dönük tartışmalar yapması kadar anlamsız bir şey olmaz” diye konuştu.

'PARTİ TÜZÜĞÜ AÇIK' DEYİP KAPIYI GÖSTERDİ

Partideki gidişattan memnun olmayan kim varsa parti tüzüğünün açık olduğunu ifade eden Özel, “O durumda kimse kimseye bir şey söylemez ama sokakta olmayan bir tartışmayı sosyal medyada sürdürmesinler” dedi. Sadece kurultay döneminde yapılan ankette CHP’nin birinci parti olamadığını kaydeden Özel, “O yüzden içe dönünce kaybediyoruz, kaybettiriyoruz. CHP’de kimse birbirine laf yetiştirmeyecek” dedi.

VEKİLLER ARASINDA NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın Özgür Özel'i "iktidarla normalleşme" tutumu nedeniyle eleştirmesi üzerinde, CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den “Kişisel hırs ve ikbal peşinde koşarken, partinin kurumsal kimliğine zarar verecek eylem ve söylem içerisinde olan her kim olursa olsun, partimizin buna kayıtsız kalmayacağını herkesin, özellikle de geçmişte önemli görevlerde bulunan birinin bilmesi gerekir” demişti.

BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

Deniz Yücel’in açıklamasına milletvekillerinden tepki geldi. CHP İzmir milletvekillerinden Sevda Erdan Kılıç “Önce hedef gösterip sonra birlik çağrısı yapmak tutarsızlıktır” derken, Mahir Polat Yücel’in üslubunun parti geleneklerine uzak olduğunu söyledi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise “Normalleşme sürecinin tabanda rahatsızlık yarattığını görüyoruz” dedi.