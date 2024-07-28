CHP'de Namık Tan krizi! 'Mavi Vatan' sözlerine partisinden de tepki geldi 

28 Temmuz 2024 18:19 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 18:33

Türkiye’nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği Doğu Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'deki deniz yetki alanlarını belirten 'Mavi Vatan' için 'masal' ifadesini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın ifadelerine tepkiler büyüyor.

TBMM'deki konuşması sırasında Türkiye'nin dış politikasını eleştiren Tan, 'Bir ara tutturulan Mavi Vatan masalından neyse ki çabuk yüz geri edildi' ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen bir diğerine bırakmış gözüküyor. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur. Mavi Vatanımız, ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır." diyerek Tan'ın sözlerine tepki gösterdi.

PARTİSİNDEN DE TEPKİ GECİKMEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Vatan kavramı; Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir. Bu kavramı ortaya koyan konseptin teorisi ile konseptin denizlerimizdeki fiili uygulamaları her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun yılların emeğine dayanır" sözleriyle Tan'ı eleştirdi.