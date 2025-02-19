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 | Mutluhan Yildiz

CHP'de ön seçime ikinci aday! İmamoğlu'na rakip çıktı, Dursun Çiçek adaylığını açıkladı

Son dakika haberi: CHP'de başlatılan ön seçiminde tek aday olması beklenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sürpriz bir rakip çıktı. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz" diyen Çiçek, aday olduğunu resmen duyurdu.

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CHP'de ön seçime ikinci aday! İmamoğlu'na rakip çıktı, Dursun Çiçek adaylığını açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 23:14

CHP'de tartışmalı ön seçim süreci devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip çıktı. 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçimde aday olduğunu duyurdu.

"TEK ADAYLI BİR SEÇİM DEMOKRATİK OLMAZ"

TV 100 canlı yayınında adaylığını resmen duyuran Çiçek, "Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz. Bir ön seçim tecrübesi yaşadık. Hep ön seçimi savunduk ve bu sürece bir katkı sunmak istiyoruz. Yarın başvurumu yapmak üzere Ankara'da olacağım" dedi.

MANSUR YAVAŞ KATILMAYACAK!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin düzenlediği ön seçimlere katılmama kararı almıştı. Kararını, 9 Şubat Pazar akşamı bir araya geldiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ileten Yavaş, ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin katılmayacağını vurguladı.

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi? Fatih Atik CHP'nin beklediği tarihi açıkladı - 1. Resim

İLK İMZALAR EKREM İMAMOĞLU'NA!

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapacak olan CHP'de imza toplama süreci Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'in İmamoğlu'na imza vermesiyle resmen başlamış oldu. İmamoğlu ilk günde partili vekillerden yaklaşık 30 imza toplamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

CHP KURULTAYINA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayı için "şaibe" iddialarıyla soruşturma başlattı. CHP delegelerine "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddiaları öne sürüldü. 812 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'e karşı dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy ile seçimi kaybetmişti.

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