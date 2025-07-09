CHP'de şok istifa! Gerekçeleri peş peşe sıraladı

CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis üyesi Ali Karahasanoğlu istifa açıklamasında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu sert sözlerle eleştirdi.

"VATANDAŞLARIN ARKASINDA SİNKAFLI SÖZLER..."

"Paraya olan hırsı ve vatandaşların arkasından sarf ettiği sinkaflı sözlerden dolayı son bulmuştur” ifadelerini kullanan Karahasanoğlu, “Etrafımızda cereyan eden bu kötülüklere, şeref ve haysiyetle geçirdiğimiz ömrümüze leke katmamak adına başkaldırıyor ve Bağımsız Meclis Üyeliği görevimiz devam etmek üzere CHP üyeliğinden istifa ediyoruz" dedi.

https://x.com/KarahasanoglAli/status/1942902359157584139