CHP’de tüzük kılıcı çekildi.. İstanbul’un ardından İzmir’de de muhalifler harekete geçti

15 Ağustos 2024 20:32 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 20:36

Akrabalarını işe sokan CHP'li belediye başkanı Ahmet Özer'den bir skandal daha!

Akrabalarını işe sokan CHP'li belediye başkanı Ahmet Özer'den bir skandal daha!

CHP yaklaşan kurultay için gün sayıyor. 6-9 Eylül'de gerçekleşecek olan Tüzük Kurultayı, genel seçimlerde Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının belirlenmesi için öneme sahip. Tüzük kurultayında ise muhaliflerin ön seçim istediği biliniyor. Muhaliflerin yaptığı toplantılara ise genel merkezin baskı yaptığı iddia edildi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul'un ardından bu kez de İstanbul'da "Bağımsız İrade, Güçlü Örgüt" adıyla tüzük çalıştayı gerçekleştirdi.

CHP Genel Merkezi'nin dahili olmadığı toplantıya çok sayıda partili katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çiğili eski Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ön seçim talebinde bulunduklarını söyledi. Gümrükçü’nün "Bugün bu çalıştayda, CHP İzmir İl Başkanlığı’nın sıradan üyeleri, onurlu ve yürekli üyelerini dinleyeceğiz" sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.

MUAHLİFLERE BASKI YAPILDI İDDİASI

Yapılan toplantıda küsüye çıkıp söz hakkı alan bazı partililer, salonun boş kalması için bazı ilçe başkanlarının baskılar uyguladığını öne sürüldü.

Tüzük çalıştayının özet sonuç bildirgesinde şu maddeler yer aldı:

1. Önseçim talebi: Üyelerin tümü ile yargıç denetiminde hukuk güvenceli önseçim zorunlu olmalı. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde tarafsız ve bağımsızlığına itimat edilen güvenilir kamuoyu araştırmaları yapılarak örgütler ve kamuoyu ile sonuçları paylaşılmalı, çıkan sonuçlar neticesinde Cumhurbaşkanı adayı da tüm üyelerin kullanacağı oylar ile önseçimle belirlenmelidir.

2. İlçe, il başkan ve yönetim kurulları ile kurultay delegeleri, parti üyelerinin oyları ile seçilmeli, delegelik sistemi kurultay ile sınırlandırılmalıdır. Partinin İlçe Başkanları, İlçe Yönetim Kurulları, il Başkanları, il yönetim Kurulları, Kurultay delegeleri ve Genel Başkanı parti üyelerinin tümünün oyları ile belirlenmelidir.

3. Gizli oy, açık tasnif kural ve zorunluluk haline getirilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm yönetim kurulları, parti meclisi, belediye meclisleri ve TBMM gruplarında, oylamalarını gerçek ve özgür iradeyi yansıtabilmesi için kararların gizli oy, açık tasnif ile kararların Gizli oy, açık tasnif ile alınması kural olarak benimsenmeli

4. ‘Aktif üye-pasif üye tanımı ve tasnifi yapılmalıdır.

5. Yerel yöneticilerin parti içi seçimlerde seçme ve seçilme hakkı: Yerel yönetimler örgüt içi seçimlerde kanaat odağı olmaktan çıkarılmalıdır.

6. Denetlenebilir ve hesap verilir bir mali disiplin ile siyasetin finansmanının sağlnamasısağlanması: İl ve ilçe örgütlerinde yerel yöneticilerin vesayetinin ortadan kaldırması amaçlanması ve yerel yöneticilerin İl ve İlçe örgütlerini belirleme iradesiyle hareket etmesi engellenmelidir.

7. Parti görevlerinin sürdürülmesi üç dönem kuralı ile sınırlandırılmalıdır.

8. Güçlü genel sekreterlik yeniden ihdas edilmelidir.

9. MYK üye sayıları düşürülerek benzer genel başkan yardımcılıkları birleştirilmesi ve Genel Başkan Yardımcılığı sayısı 15 ile sınırlandırılmalıdır.

10. Etik kuruluna işlerlik kazandırılmalıdır.

MADDELERİ GENEL MERKEZE İLETTİK

İstanbul'da da 10 maddeyi sıraladıklarını hatırlatan Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Biz bu çalışmaları, yaklaşık 3 ay önce İstanbul’da, geçmiş dönemde görev yapmış partili arkadaşlarımızla başlattık. Titiz bir çalışma yaptık. Sonra İstanbul’da bir çalıştay düzenledik ve ortaya 10 maddeyle sınırlandırdığımız bir öneri listesi çıkardık. Bu önerileri de genel merkezimiz ve İstanbul il başkanlığımıza ilettik" dedi.

tgrthaber.com'un aldığı bilgilere göre, İstanbul ve İzmir'de düzenlene toplantı bir sonraki sefer başkent Ankara ve daha sonra da Diyarbakır'da gerçekleşecek.