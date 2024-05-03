03 May 2024 14:19 - Güncelleme : 03 May 2024 15:21
CHP'den DEM Parti'ye ziyaret! Gözler masadaki konulara çevrildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP’den DEM Parti’ye ziyaret gerçekleştirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.
BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme saat 12.30’da başladı. Görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Özel’in açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı