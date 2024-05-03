CHP'den DEM Parti'ye ziyaret! Gözler masadaki konulara çevrildi

03 May 2024 14:19 - Güncelleme : 03 May 2024 15:21

Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Erdoğan'la görüşecek olan Özgür Özel'e çağrı! "Partinin özünden kaybolmasın!"

Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Erdoğan'la görüşecek olan Özgür Özel'e çağrı! "Partinin özünden kaybolmasın!"

CHP’den DEM Parti’ye ziyaret gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme saat 12.30’da başladı. Görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Özel’in açıklama yapması bekleniyor.