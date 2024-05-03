Tgrt Haber
Haberler>Politika>CHP'den DEM Parti'ye ziyaret! Gözler masadaki konulara çevrildi
03 May 2024 14:19 - Güncelleme : 03 May 2024 15:21

CHP'den DEM Parti'ye ziyaret! Gözler masadaki konulara çevrildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP’den DEM Parti’ye ziyaret gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

CHP'den DEM Parti'ye ziyaret! Gözler masadaki konulara çevrildi - 1. Resim

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme saat 12.30’da başladı. Görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Özel’in açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...