CHP'den Ekrem İmamoğlu'na ilk destek! "Bu durum kabul edilemez"

20 Ocak 2025 14:45 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 14:46

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasının ardından CHP'den İmamoğlu'na ilk destek geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, "Hukuk açısından bu durum kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu tutuklanacak mı? Şamil Tayyar canlı yayında cevapladı! Çok ses getirecek sözler: 'Sağlam bir dosya olmazsa...'

Ekrem İmamoğlu tutuklanacak mı? Şamil Tayyar canlı yayında cevapladı! Çok ses getirecek sözler: 'Sağlam bir dosya olmazsa...'

İstanbul​ Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili ifadeleri nedeniyle soruşturma​ başlatıldı. Açıklamasında sözlerinde tehdit unsuru bulunmadığını belirten İmamoğlu, "Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim, etmem. Sözümün arkasındayım" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA DESTEK

Ekrem İmamoğlu'na CHP​'den ilk destek ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun gelecekte olmasını arzu ettiği hukuk sisteminden bahsetmesinin ‘tehdit’ neresinde var; anlamak mümkün değildir? Bu soruşturma kararı Başsavcının, olayı adeta hukuki olmaktan çıkarıp kişiselleştirdiği izlenimi yaratmaktadır. Bunun anlamı da benim hakkımda konuşmayın demektir. Hukuk açısından bu durum kabul edilemez."