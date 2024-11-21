CHP'den 'Esenyurt' çıkarması! Tarih verildi: 25 Kasım'da bir araya geliyorlar

21 Kasım 2024 10:04 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:05

CHP, kayyum atanan Esenyurt Belediyesi için 25 Kasım'da büyük bir çıkarma yapmaya hazırlanıyor. 81 il başkanının katılacağı toplantıda CHP lideri Özgür Özel'in başkanlık yapacağı ve sonrasında da çok önemli mesajlar vereceği bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi​ (CHP) il başkanları, 25 Kasım’da Esenyurt’ta bir toplantı düzenleyecek. CHP​ lideri Özgür Özel’in de katılacağı toplantının ana gündem maddeleri arasında erken seçim​, asgari ücret ve kayyum konusu yer alacak.

AHMET ÖZER İÇİN ORTAK AÇIKLAMA

Toplantıda parti içinde yaşandığı öne sürülen tartışmaların da ele alınması beklenirken toplantı sonrasında il başkanlarının, yerine kayyum atanan Ahmet Özer’e destek amacıyla ortak bir açıklama yapacağı bildirildi.

KAYYUM KONUSU ANA GÜNDEM

Birgün'ün aktardığına göre; 25 Kasım Pazartesi günü il başkanları Esenyurt Belediyesi’ni ziyaret edecek. Türkiye’nin yedi bölgesini temsilen, her bölgeden bir il başkanının burada konuşma yapması planlanıyor. Toplantıda öncelikli olarak Esenyurt’taki kayyuma karşı neler yapılabileceği tartışılacak.

PARTİ İÇİ TARTIŞMALAR MASAYA YATIRILACAK

Öte yandan toplantıda; parti içinde yaşanan tartışmalar ve gelen "Kurultay çağrıları" da gündeme alınacak. CHP’nin 81 il başkanının imzasıyla yayımlanan ve "Özgür Özel’e güveniyoruz" mesajını taşıyan ortak metni hatırlatan il başkanları, partinin televizyon ve sosyal medya üzerinden tartışılmasının engellenmesini amaçladıklarını ifade etti.