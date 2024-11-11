Son dakika | Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma

11 Kasım 2024 12:33 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:42

Son dakika haberi: Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden alındıktan sonra yerine kayyum atanan Ahmet Özer hakkında yeni bir soruşturma açıldı.

İstanbul'da, "silahlı terör örgütü PKK/KCK'ye üye olma" suçlamasıyla tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında, "terörizmin finansmanı" iddiasıyla yeni bir soruşturma açıldı.

'TERÖRİZMİN FİNANSMASINI' İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Özer'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yürütülen soruşturmayı devam ettiriyor.

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Özer için savcılık, "terörizmin finansmanı" iddiasıyla ek bir soruşturma başlattı.

İKİ BAKANLIK MÜFETTİĞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Özer’in belediye başkanlığı döneminde belediyeye ait mali kaynakların terör örgütüne yönlendirilip yönlendirilmediğine dair yürütülen soruşturmada, İçişleri Bakanlığı tarafından iki müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

SEÇİMDEN SONRA PKK'LILARI İŞE ALDI

Öte yandan Sabah Gazetesi'nin haberi göre; İstanbul Esenyurt'ta PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer'in yerel seçimden sonra PKK ile bağlantılı 6 kişiyi işe aldığı ortaya çıktı.