CHP'den Kılıçdaroğlu'na cevap: Sürecin kötü yönetildiği yerel seçim başarımızla kanıtlandı

29 May 2024 16:57 - Güncelleme : 29 May 2024 17:39

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimleri ve CHP genel başkanlığına yeniden adaylığıyla ilgili açıklamaları parti içinde tartışmalara yol açtı. CHP kulislerinden gelen bilgilere Kılıçdaroğlu'nun sözleri partide rahatsızlığa neden oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra bir cevap daha geldi. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili sözleri ve 'ihanet' eleştirilerine şu sözlerle tepki gösterdi:

"CHP'DE KİMSE BİRBİRİNİ HANÇERLEMEZ"

"O sürecin nasıl kötü yönetildiği, bir yıl sonraki yerel seçim sürecinde elde ettiğimiz başarıyla adeta kanıtlanmış durumdadır. CHP'de hiç kimse birbirini hançerlemez, hançerlemedi bugüne kadar. CHP, yoldaşlık ilkesiyle hayatına devam eden bir siyasal partidir."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda ihanete uğradığını ima edip genel başkanlığa yeniden aday olma sinyali verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol’ diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın taktirine sunayım. Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı oldum... Böyle bir şey aklımdan geçmiyordu. Ama MYK'de de PM'de de 'Olmazsa olmaz, sizin mutlaka olmanız lazım' bir sürü ama... Her toplantıda bunlar söylendi. 'Peki, partinin kararına uyalım' dedik. Şimdi arkasından ‘Keşke aday olmasaydı’ dediler.

(Seçim sonrası başlayan değişim tartışması) Ben boşuna demiyorum hançerlendik diye. Niçin böyle bir talep birdenbire patlıyor ben bunları biliyorum ama gereksiz bir tartışmaya zemin hazırlamak istemiyorum.

Sayın Akşener'in hangi gerekçe ile masadan kalktığını ve döndüğünü bilmiyorum. Bir gün uygun ortam olur ilk sorum bu olacak.

Partinin genel politikasını kurmaylar belirler, belediye başkanları değil.

Yeniden kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz. Delegelere bağlı. Onlar önerirlerse olmayacağım demeyiz.”